Czy garnki można myć w zmywarce?

Bez obaw w zmywarce możemy myć garnki ze stali nierdzewnej posiadające oznaczenie 18/10. Oznacza ono, że garnek został wykonany w 18% z chromu i w 10% z niklu. Taki skład daje gwarancję, że naczynie jest odporne zarówno na wysoką temperaturę, jak i wilgotność panującą w urządzeniu podczas cyklu zmywania. Dzięki dodatkowi chromu garnek nie ulega zarysowaniom oraz korozji, a dzięki dodatkowi niklu zachowuje jasny kolor. Także garnki żaroodporne i emaliowane można myć w zmywarce. Ewentualnie można w niej też myć garnki żeliwne z emaliowaną powłoka, ale z czasem niestety matowieją, co skraca ich funkcjonalność O tym, że garnek nadaje się do mycia w zmywarce informuje ikonka przedstawiająca naczynia z kroplami wody. Taka ikonka jest umieszczona na opakowaniu garnka lub na jego odwrotnej stronie.