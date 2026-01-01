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Czy garnki można myć w zmywarce?

Wiele z nas dla wygody zapewne chętnie włożyłoby garnki do zmywarki i... gotowe! Ale nie  wszystkie można myć w ten sposób. Wyjaśniamy dlaczego.

Które garnki nadają się do mycia w zmywarce?

Bez obaw w zmywarce możemy myć garnki ze stali nierdzewnej posiadające oznaczenie 18/10. Oznacza ono, że garnek został wykonany w 18% z chromu i w 10% z niklu. Taki skład daje gwarancję, że naczynie jest odporne zarówno na wysoką temperaturę, jak i wilgotność panującą w urządzeniu podczas cyklu zmywania. Dzięki dodatkowi chromu garnek nie ulega zarysowaniom oraz korozji, a dzięki dodatkowi niklu zachowuje jasny kolor. Także garnki żaroodporne i emaliowane można myć w zmywarce. Ewentualnie można w niej też myć garnki żeliwne z emaliowaną powłoka, ale z czasem niestety matowieją, co skraca ich funkcjonalność O tym, że garnek nadaje się do mycia w zmywarce informuje ikonka przedstawiająca naczynia z kroplami wody. Taka ikonka jest umieszczona na opakowaniu garnka lub na jego odwrotnej stronie.

Które garnki nie nadają się do mycia w zmywarce?

Garnki, których nie można myć w zmywarce posiadają przekreśloną ikonkę obrazującą naczynia z kroplami wody. Do mycia w zmywarce nie nadają się garnki aluminiowe, które w kontakcie z detergentem do zmywarki mogą ulec odbarwieniu i korozji. Podobna sytuacja dotyczy garnków miedzianych, które mogą stracić ładny blask i charaktrystyczny kolor oraz żeliwnych, które mogą zardzewieć. Pod wpływem temperatury w zmywarce swoje właściwości mogą stracić też garnki z powłoką teflonową i ceramiczną. 

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