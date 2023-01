Jak działa środek do czyszczenia zmywarek?

Płyn do czyszczenia zmywarek Finish® chroni zmywarkę na dwa sposoby:

Usuwa tłuszcz i pozostałości po resztkach jedzenia. Usuwa kamień nagromadzony w wyniku wysokiej zawartości wapnia w wodzie.

Firma Finish® oferuje dwa rodzaje środków do czyszczenia zmywarek stosowanych na dwa różne sposoby: w zmywarce z włożonymi naczyniami lub po jej opróżnieniu.

Środki do czyszczenia pełnej zmywarki mogą być używane do regularnej konserwacji urządzenia, natomiast środek do czyszczenia pustej zmywarki pozwala czyścić urządzenie w trudno dostępnych miejscach, takich jak filtry, ramiona spryskiwacza i rury. Oba produkty skutecznie czyszczą zmywarkę, więc wybór zależy tylko od Ciebie.