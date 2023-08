Czy można wsypać zwykłą sól do zmywarki?

Czy można wsypywać zwykłą sól do zmywarki?

Używaj tylko soli przeznaczonej do zmywarek. Nie używaj soli kuchennej, himalajskiej, czy kłodawskiej – choć przeczytasz, że mają niezwykłe właściwości. Sól kuchenna może zawierać inne składniki mineralne, np. jod, które utrudniają prawidłową pracę zmywarki. Natomiast sól do zmywarek jest wysoko oczyszczona i składa się jedynie z chlorku sodu. Sól do zmywarek ma większe ziarna i dlatego rozpuszcza się powoli. To powolne rozpuszczanie sprawia, że na każdym etapie mycia stężenie soli w zmywarce jest odpowiednie.