Jaka sól do zmywarki? Jaką wybrać?

Jaką sól należy dodawać do zmywarki?

Przy wyborze soli do zmywarki należy zwrócić uwagę na jej chemiczną czystość. Musi ona być wolna od jodu

i innych pierwiatków, które mogłyby uszkadzać urządzenie. Solą o wysokiej czystości jest sól do zmywarki Finish, która zabezpiecza zmywarkę przed działaniem twardej wody i powstawaniem osadu na naczyniach. Ważna jest też grubość kryształków soli. Zaletą grubych kryształków jest to, że wolniej się rozpuszczają. Dzięki temu stężenie chlorku sodu w wodzie utrzymuje się na stałym poziomie przez cały program mycia, co gwarantuje odpowiednią miękkość wody.