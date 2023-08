Jak wygląda kontrolka braku soli w zmywarce?

Jak wygląda kontrolkę braku soli w zmywarce?

Kontrolka braku soli jest bardzo ważnym oznaczeniem i wielu producentów oznacza ją podobnie – symbolem gwiazdki lub literką S. Gdy pali się na czerwono lub migocze to znak, że należy dosypać soli do odpowiedniego zbiornika w zmywarce. Inaczej będziesz ciągle narzekać na brud i biały osad pozostający na naczyniach, zwłaszcza będzie to widać na szklanych misach i szklankach oraz kieliszkach. Poza tym, gdy soli jest mało, na ściankach zmywarki wytrąca się biały osad, co trudnia jej pracę.