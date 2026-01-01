Gdzie włożyć tabletkę lub kapsułkę do zmywarki?

Jeśli używasz urządzania po raz pierwszy, koniecznie zajrzyj do instrukcji. Znajdziesz tam rysunek z opisem jego budowy. Miejsce, gdzie włożyć tabletkę czy kapsułkę rozpoznasz bez trudu. Najpierw należy otworzyć drzwiczki urządzania. Po ich wewnętrznej stronie, zwykle w górnej części, usytuowane są komory dozowników zabezpieczone klapką do przesuwania lub unoszenia. Jeden dozownik jest na nabłyszczacz, drugi z prostokątnym wgłębieniem na detergent. Wystarczy w to wgłębienie w�łożyć tabletkę lub kapsułkę do zmywarki, po czym zamknąć klapkę. Zmywarka uwolni detergent w odpowiednim momencie, czyli w trakcie mycia zasadniczego, by skutecznie zadziałał.

Robimy to suchymi rękami. Kapsułki umieszczamy od razu w dozowniku. Jeżeli tabletka jest otoczona cienką, wodnoprzepuszczalną powłoczką, nie usuwaj jej i nie przebijaj, tylko od razu włóż detergent do dozownika.

Niektóre tabletki są pakowane pojedynczo, zwykle zamknięte są w opakowaniu z tworzywa sztucznego, np. folii. Takie opakowanie należy usunąć przed włożeniem detergentu do dozownika.

W celu upewnienia się czy tabletkę lub kapsułkę można od razu włożyć do dozownika czy niezbędne jest wcześniejsze zdjęcia folii, najlepiej zapoznać się z opisem producenta, który znajduje się na opakowaniu.