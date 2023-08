Gdzie włożyć tabletkę lub kapsułkę do zmywarki?

Jeśli używasz urządzania po raz pierwszy, koniecznie zajrzyj do instrukcji. Znajdziesz tam rysunek z opisem jego budowy. Miejsce, gdzie włożyć tabletkę czy kapsułkę rozpoznasz bez trudu. Najpierw należy otworzyć drzwiczki urządzania. Po ich wewnętrznej stronie, zwykle w górnej części, usytuowane są komory dozowników zabezpieczone klapką do przesuwania lub unoszenia. Jeden dozownik jest na nabłyszczacz, drugi z prostokątnym wgłębieniem na detergent. Wystarczy w to wgłębienie włożyć tabletkę lub kapsułkę do zmywarki, po czym zamknąć klapkę. Zmywarka uwolni detergent w odpowiednim momencie, czyli w trakcie mycia zasadniczego, by skutecznie zadziałał.