Jak zdjąć płaszcz wodny w zmywarce?

Najpierw zakręć zawór wody i wyjmij przewód z kontaktu. Przygotuj także ścierkę oraz miskę, bo po wyjęciu poszczególnych elementów może wypłynąć z nich woda. Potem odkręć obudowę z boku zmywarki i odstaw ją na bok. Płaszcz wodny to nieduży plastikowy pojemnik na górze urządzenia. Można go poznać po tym, że jest brudny, otłuszczony i mogą znajdować się w nim resztki jedzenia. Należy go zdjąć ze ścianki (nie jest mocno przymocowany), potem umyć i oczyścić z brudu, a gdy jest pęknięty – wymienić na nowy.