Ślad wodny - co to?

Określenie „ślad wodny” zostało stworzone w 2002 roku przez badaczy Arjena Hoekstrę i Mesfina Mekonnena z Uniwersytetu Twent w Holandii. Po to, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze wybory dotyczące codziennym spraw domowych, a także produkcji przemysłowej i usług wpływają na zasoby naturalne słodkiej wody na całym świecie. Dodajmy, że jest to wpływ niekorzystny. Bo wraz ze wzrostem liczby ludności i konsumpcyjnego stylu życia, wody na świecie ubywa i jest ona coraz bardziej zanieczyszczona. Naukowcy przewidują, że ilość wody drastycznie się zmniejszy w ciągu najbliższych 25 lat, bowiem według ONZ do 2050 roku na świecie będzie żyło prawie 10 miliardów ludzi. Dlatego warto już teraz podjąć działania, które pomogą ograniczyć zużycie słodkiej wody. I wcale nie polega to na rezygnacji z picia wody. Wielkość śladu wodnego danego kraju określa poziom życia jego mieszkańców. Z danych wynika, że średnia wartość śladu wodnego na osobę wynosi codziennie od 3500 do 4000 litrów wody! Dla porównania w USA wynosi on 7800 litrów na osobę. Dlatego warto dowiedzieć się, na co zużywamy najwięcej wody i jak możemy zmniejszyć tę ilość.

Co powoduje największy ślad wodny?

Na ślad wodny składa się nasze pośrednie, jak i bezpośrednie zużycie wody. Bezpośrednie polega na kontrolowaniu naszych codziennych nawyków, czyli na przykład: podczas mycia zębów zakręcamy wodę w kranie, myjemy się tylko pod prysznicem, a nie wannie, włączamy zmywarkę tylko raz dziennie. Jednakże zużycie wody nie ogranicza się tylko do tych prostych domowych czynności. Każdego dnia robiąc zakupy – spożywcze, odzieżowe, meblowe, itp. - przyczyniamy się do powiększenia pośredniego śladu wodnego. I w ten sposób wpływamy na zasoby wodne na całym świecie. Statystyki informują, że bezpośrednie zużycie stanowi tylko 3 proc. śladu wodnego na poziomie światowym, pozostałe 97% zależy natomiast do pośredniego śladu wodnego, czyli od naszego konsumpcyjnego stylu życia. Czy wiesz, że jeden z największych śladów wodnych zostawia... czekolada. Do wyprodukowania tylko kilograma tego przysmaku potrzeba aż 17 tysięcy litrów wody! Podobnie wysoki wskaźnik ma wołowina – potrzeba aż 15 tysięcy litrów wody, aby wyprodukować tylko kilogram tego mięsa. Równie wysoki ślad węglowy pozostawia przemysł odzieżowy. Do produkcji rzekomo ekologicznej kurtki z poliestru z recyklingu potrzeba aż 18 tysięcy litrów wody, a skórzanej torebki – 17 tysięcy litrów. Buty to koszt, „tylko” 5 tysięcy litrów wody, nowa para dżinsów powstaje dzięki 8 tysiącom litrów słodkiej wody, a zwykły podkoszulek powstaje przy zużyciu 2,7 tys. litrów! Tę ilość wody potrzebną do produkcji t-shirtu człowiek wypija przez ponad dwa lata. Dlatego te dane są tak zatrważające, bo pokazują jak nasz konsumpcjonizm przyczynia się do degradacji środowiska i postępowania kryzysu klimatycznego.

Jak zmniejszyć ślad wodny w codziennym życiu?