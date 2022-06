Co sprawia, że zmywarki są tak skuteczne?

Co do zasady, zmywarki podczas zmywania mogą korzystać z bardzo gorącej wody i znacznie silniejszych detergentów niż przeciętny płyn do naczyń. To celowy zamysł, ponieważ gorąca woda jest najlepszym sposobem na usunięcie zabrudzeń i bakterii z naczyń. Różne rodzaje tłuszczu mogą uporczywie przywierać do powierzchni naczyń, szklanek i przyborów kuchennych. Temperatura wody zamienia tłuszcz w ciecz — dlatego nawet najtrudniejsze plamy stają się łatwe do usunięcia.

Połącz temperaturę wody z wysokiej jakości produktem czyszczącym, takim jak Finish Quantum Ultimate, w którym trójkomorowa kapsułka z technologią Powerball odgrywają ważną rolę w uzyskaniu idealnej czystości za każdym razem.

Czy ręczne mycie naczyń zabija bakterie?

Czy zmywanie ręczne może przynieść w tym zakresie takie same efekty jak korzystanie ze zmywarki? Cóż, biorąc pod uwagę, że gąbka jest siedliskiem znacznej liczby bakterii obecnych w kuchni — w tym tych niebezpiecznych, takich jak salmonella i E. coli 1— używanie gąbki może nie być najlepszym pomysłem. Gąbki są narażone na kontakt z różnymi rodzajami żywności, a w połączeniu z porowatą i wilgotną naturą gąbki, są one idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii. Tak, to przedmiot używany do mycia naczyń, z których jesz. Musisz regularnie wymieniać gąbkę, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych bakterii.

Ręczniki do naczyń są tak samo narażone na obecność bakterii, więc po umyciu naczyń możesz wycierać je skażonymi ręcznikami. Ścierki również są wystawione na działanie dużej ilości wody i mogą utrzymywać wilgoć, co stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii.

Oczywiście zmywarki do naczyń zmniejszają zapotrzebowanie na takie przedmioty jak gąbki i ręczniki do naczyń. Istnieją również cykle, które można wykorzystać, aby uzyskać idealną czystość naczyń, szczególnie jeśli używasz ich razem z detergentem Finish oraz tabletkami do czyszczenia zmywarek Finish In Wash. Zmywarka wykonuje całą ciężką pracę za Ciebie, zapewniając idealną czystość przedmiotów bez konieczności stania przy zlewie. Zmywarki są więc bardziej higieniczne pod względem mechanizmu stosowanego do mycia naczyń.

Czy mycie naczyń w zimnej wodzie zabija bakterie?

Mycie naczyń w zimnej lub letniej wodzie może być wygodniejsze dla Ciebie i Twoich dłoni, jednak nie wspomaga to zbytnio procesu mycia, ponieważ zimna woda nie jest skuteczna w walce z bakteriami.

Mycie naczyń w gorącej wodzie zabija bakterie, ale temperatura powinna wynosić ponad 65°C, aby czyszczenie było głębokie i skuteczne. Nie są to temperatury bezpieczne dla Twoich dłoni, co oznacza, że nie ma gwarancji, że stosując tylko mycie ręczne skutecznie usuniesz bakterie z naczyń.

Zmywarki są higieniczne, ponieważ oferują szereg cykli i są w stanie osiągnąć temperatury, których dłonie mogą nie wytrzymać. Jeśli zastanawiasz się, „jak gorąca powinna być woda do zmywania naczyń”?, informacje zawarte w przewodniku po temperaturze wody w zmywarce pomogą Ci uzyskać najlepsze efekty zmywania.

