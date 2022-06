Wskazówki ustawienia temperatury w zmywarce

Jaka jest najlepsza temperatura mycia w zmywarkach?

Temperatura zmywarki jest ustalana tak, aby zapewnić jak największą wydajność urządzenia. Przeciętna temperatura wody w zmywarce podczas pracy w głównym cyklu wynosi około 51-60°C. To dlatego, że temperatura wody w zmywarce musi być wystarczająco wysoka, aby rozpuścić i aktywować detergent, a jednocześnie usunąć resztki jedzenia i tłuszczu. Podczas fazy płukania woda jest podgrzewana do nieco wyższej temperatury około 80°C, aby mieć pewność, że z naczyń można bezpiecznie jeść.

Każda temperatura powyżej 60°C jest zbyt wysoka dla Twoich dłoni. Temperatura zmywania naczyń zazwyczaj jest jednak znacznie wyższa, a im gorętsza woda, tym dokładniej można umyć naczynia i sztućce.

Jak sprawdzić, że temperatura wody w zmywarce nie jest wystarczająco wysoka?

Na zbyt niską temperaturę wody w zmywarce wskazują takie sygnały, jak fakt, że naczynia nie są tak czyste, jak powinny, lub tabletka detergentu, która nie rozpuściła się całkowicie. Jeśli podejrzewasz, że temperatura wody jest niższa niż 50°C, zapoznaj się z instrukcją obsługi podgrzewacza wody lub skonsultuj się z pracownikiem serwisu w celu dostosowania ustawień.

Czy zbyt wysoka temperatura wody może uszkodzić zmywarkę?

Temperatura wody w zmywarce musi być wystarczająco wysoka, aby zapewnić lśniąco czyste naczynia i dokładną czystość, jednak wysokie temperatury w połączeniu z niedbałą konserwacją mogą być szkodliwe dla zmywarki. Oto niektóre z potencjalnych problemów oraz najlepsze sposoby ich rozwiązania:

Gorąca woda i kamień

Wysoka temperatura sprawia, że wapń i magnez naturalnie występujące w wodzie mogą powodować powstawanie kamienia na wewnętrznej stronie zmywarki. Z czasem może to stanowić problem, ponieważ może ograniczyć wydajność zmywarki. Aby temu zaradzić, raz na 3 miesiące należy użyć produktu takiego jak środek do czyszczenia zmywarek Finish, aby usunąć kamień oraz wszelkie pozostałości tłuszczu i resztki jedzenia. Pozwoli to na zachowanie lśniącego wyglądu zmywarki, świeży zapach i co najważniejsze, utrzymanie pełnej czystości naczyń.

Gorąca woda i mętne szklanki

Innym minusem wysokich temperatur jest to, że mogą one z czasem spowodować, że szkło stanie się mętne. Gorąca woda pobudza cząsteczki szkła, natomiast substancje chemiczne zawarte w detergencie mogą zrównoważyć pewne negatywne skutki. Te małe niedoskonałości, choć gołym okiem wciąż niewidoczne, wpływają na sposób, w jaki światło przechodzi przez szkło i nadaje mu mętny wygląd.

Dlatego następnym razem, gdy nie będziesz mieć pewności, czy Twoja zmywarka pracuje w optymalnej temperaturze, skorzystaj z naszych wskazówek i porad, aby rozwiązać problem. Zawsze podejmuj niezbędne działania, aby chronić urządzenie i szkło przed działaniem gorącej wody.