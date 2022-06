Ile kosztuje używanie zmywarki do naczyń?

Głównym kosztem użytkowania zmywarki jest oczywiście zużycie energii elektrycznej i ciepłej wody (nie licząc kosztów zakupu zmywarki, a co za tym idzie detergentu). Zmywarka może pomieścić więcej naczyń niż przeciętny zlew kuchenny, dlatego jest mniej prawdopodobne, że będziesz uruchamiać urządzenie tak często, jak w przypadku zmywania ręcznego. Ponadto nowoczesne zmywarki zawierają wewnętrzne podgrzewacze wody, które nagrzewają się dużo bardziej efektywnie niż ogólny podgrzewacz wody w gospodarstwie domowym.

Ustawiając uruchomienie zmywarki w nocy warto rozważyć również ustawienie dłuższego cyklu zmywania. Większość współczesnych zmywarek ma ustawienia ekologiczne, które mogą oszczędzić do 20% zużycia energii poprzez użycie mniejszej mocy do podgrzania wody i działania w wolniejszym cyklu.

Co jest tańsze w eksploatacji — zmywarka czy mycie ręczne?

Wspomnieliśmy już zarówno o zaletach, jak i wstępnych kosztach zmywarek, a teraz zobaczymy jak można porównać to do zmywania ręcznego. Oprócz wody i energii do jej podgrzania, do uzyskania odpowiedniej czystości w zmywaniu ręcznym potrzebne są gumowe rękawice, płyn do naczyń i gąbki.

Typowa nowoczesna zmywarka może zużywać od 13 do 30 litrów wody na jeden załadunek, natomiast podczas zmywania ręcznego zużycie wody może być znacznie większe. Korzystanie ze zmywarki do naczyń może ograniczyć ilość zużywanej wody, a także energii potrzebnej do jej podgrzania, co w dłuższej perspektywie może przynieść oszczędności.

Dodatkowo wielką zaletą używania detergentów Finish w zmywarce jest to, że nie ma potrzeby marnowania wody na wstępne płukanie naczyń. Całkowicie rezygnując z płukania wstępnego możesz zaoszczędzić wodę, energię i pieniądze. Zamiast tego zeskrob nadmiar jedzenia przed załadowaniem urządzenia, używaj detergentów Finish i pozwól, aby urządzenie wykonało za Ciebie całą ciężką pracę.

Jak zaoszczędzić pieniądze podczas mycia naczyń w zmywarce?

Istnieje kilka czynników, które decydują o tym, ile kosztuje cykl pracy zmywarki. Zależy to od modelu posiadanej zmywarki, dostawcy energii, z którym współpracujesz, a nawet od sposobu układania naczyń. Jeśli więc zastanawiasz się, co jest tańsze — korzystanie ze zmywarki czy mycie ręczne — odpowiedź brzmi: bardziej opłacalne jest korzystanie ze zmywarki, jeśli tylko zastosujesz kilka podstawowych zasad.