Dlaczego moja zmywarka jest zatkana?

Zmywarka może się zatkać z wielu powodów. Częste używanie zmywarki do zmywania w celu usunięcia resztek jedzenia, tłuszczu i innych pozostałości może spowodować zatkanie urządzenia i uniemożliwić jego pracę. Ponadto na obszarach z twardą wodą może dochodzić do odkładania się kamienia w rurach, który może utrudniać i blokować przepływ resztek.

Urządzenie może być również bardziej podatne na zatkanie, jeśli nie zeskrobujesz dużych kawałków jedzenia z naczyń i form do pieczenia. Należy pamiętać, że nie trzeba płukać naczyń przed włożeniem ich do zmywarki. W ten sposób niepotrzebnie marnuje się wodę! Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie szybkiego (ale dokładnego) szorowania, silnego detergentu Finish stosowanego zgodnie z instrukcją i nowoczesnej zmywarki używanej na właściwych ustawieniach. Te trzy czynniki sprawią, że naczynia będą za każdym razem czyste i lśniące.

Zapobieganie zatkaniu zmywarki

Aby zapobiegać zatkaniu zmywarki, stosuj płyn do czyszczenia zmywarek Finish. Jego formuła czyści zmywarkę zwalczając tłuszcz, kamień i nieprzyjemny zapach w trudno dostępnych miejscach urządzenia:

Upewnij się, że urządzenie jest puste i nie zawiera żadnych innych płynów do naczyń ani detergentów. Usuń naklejkę z górnej części butelki (ale zachowaj pokrywkę) i umieść ją do góry nogami w zabezpieczonej pozycji. Zamknij drzwi i ustaw maszynę na najgorętszy cykl, co spowoduje stopienie warstwy wosku i uwolnienie zawartości butelki. Po zakończeniu cyklu wyjmij butelkę i poddaj ją recyklingowi, a następnie korzystaj ze zmywarki z pewnością, że może pracować z optymalną wydajnością. Powtarzaj czynność raz na 3 miesiące, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Czyszczenie zmywarki, która nie odprowadza wody

Jeśli zmywarka nie odprowadza wody, przyczyną może być zator, którego środek do czyszczenia zmywarek nie jest w stanie usunąć. Jeśli musisz wyczyścić zmywarkę, w której stoi woda, zacznij od opróżnienia zmywarki, aby uzyskać łatwy dostęp do urządzenia. Aby skutecznie usunąć wodę ze zmywarki, wykonaj poniższe czynności:

Odłącz prąd:

Upewnij się, że dopływ prądu do zmywarki lub śmietnika (jeśli dotyczy) jest odłączony.

Usuń stojącą wodę:

Usuń jak najwięcej wody za pomocą ręcznika, szmatki lub innego chłonnego materiału.

Zlokalizuj wąż spustowy:

To element, który łączy zmywarkę z kanalizacją. Zazwyczaj wąż spustowy można znaleźć pod zlewem lub za zmywarką.

Odłącz i wyczyść:

Kiedy już to zrobisz, możesz użyć kombinerek, aby odłączyć wąż i zacznij go oczyszczać. Do czyszczenia zalecamy użycie komercyjnego urządzenia do usuwania zatorów, takiego jak środek do udrażniania rur.

Sprawdź odpływ w zmywarce:

Po upewnieniu się, że wąż spustowy jest odetkany, należy zrobić to samo z odpływem zmywarki. Odpływ można znaleźć na spodzie zmywarki. Wyjmij go za pomocą śrubokręta i oczyść.

Jeśli po wykonaniu tych czynności zmywarka nadal jest zatkana, zalecamy zwrócenie się po pomoc do specjalistów!

Co pewien czas warto wyczyścić zmywarkę w środku i na zewnątrz. Pozwoli to na dłuższe utrzymanie urządzenia w dobrej kondycji i najcenniejszy składnik wyposażenia kuchni będzie mógł nadal doskonale pełnić swoją funkcję.