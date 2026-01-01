Jak odetkać zmywarkę? Poradnik krok po kroku

Co robić, jeśli zmywarka się zatkała? Najpierw opróżnij urządzenie z naczyń i wyciągnij szuflady. Później – to bardzo ważne – dla bezpieczeństwa trzeba odłączyć zmywarkę od zasilania. Dopiero wtedy można zacząć usuwać wodę. Wodę ze zmywarki można usunąć dowolnym chłonnym materiałem – ręcznikiem lub szmatką, choć w wielu sytuacjach najlepiej sprawdza się duża gąbka, którą nasącza się wodą ze zmywarki, a potem wyciska do zlewu czy miski.

Sprawdź filtr zmywarki

Po usunięciu stojącej wody ze zmywarki warto sprawdzić filtry w zmywarce. W naturalny sposób to na filtrach zatrzymują się resztki jedzenia, tłuszcz i inne pozostałości. Jeśli filtry nie są odpowiednio i regularnie czyszczone, mogą się zapchać i w konsekwencji nie przepuszczać wody do odpływu. Czyszczenie filtrów jest stosunkowo łatwe i szybkie – trzeba je najpierw wyjąć, a później przepłukać pod bieżącą wodą. O tym, jak zrobić do dokładnie przeczytasz tutaj. W wielu modelach zmywarek filtry znajdują się w zagłębieniu na dnie – po wyjęciu filtrów warto usunąć wodę również z tego zagłębienia i zerknąć, czy na dnie nie znajdują się jakieś pozostałości, które „przedarły się” przez sitka filtrów i mogą blokować odpływ wody. Może to być jakaś zagubiona pestka, czy kawałek kości kurczaka, który utknął i zatyka wylot.

Sprawdź wąż odpływowy

Jeśli filtry są czyste, a zmywarka nadal nie odprowadza wody i stoi ona na dnie urządzenia po zakończeniu mycia, to możliwe, że powodem zatkanej zmywarki jest wąż odpływowy. To ten element, który łączy zmywarkę z kanalizacją – bardzo często wąż ten prowadzi od zmywarki do tej samej rury, którą spływa woda z kuchennego zlewu. Na początek warto sprawdzić, czy wąż odpływowy nie został – z różnych przyczyn – nienaturalnie zgięty. Takie zgięcie może blokować przepływ wody i powodować jej zatrzymywanie w zmywarce. Jeśli wąż jest zgięty, trzeba go delikatnie rozprostować tak, aby woda mogła nim płynąć swobodnie. Zdarza się, że wąż odpływowy jest niedrożny w środku. Mogą odłożyć się w nim resztki jedzenia, które przeniknęły przez filtry. Aby poradzić sobie z tym problemem, wąż trzeba zdemontować – odczepić zarówno od zmywarki, jak i od rury kanalizacyjnej. Zadanie zwykle jest stosunkowo proste – węże są przyczepiane zazwyczaj za pomocą metalowych opasek zaciskowych. W zależności od rodzaju opaski można je zdjąć w krótką chwilę za pomocą kombinerek lub śrubokręta. Po zdjęciu wąż należy udrożnić – warto przepłukać go pod większym ciśnieniem wody i użyć środków do udrażniania rur. Przy okazji można też sprawdzić stan sitek i uszczelek przy odpływie węża – jeśli są zatkane, należy je również wyczyścić. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wąż nie daje się odetkać lub jest uszkodzony, warto rozważyć jego wymianę. Nowy wąż odpływowy do zmywarek jest stosunkowo tani i szeroko dostępny w sklepach AGD, jego wymiana zaś nie jest skomplikowana.

Sprawdź odpływ kanalizacyjny

Jeśli czysty filtr oraz drożny wąż odpływowy nie rozwiązują problemu stojącej wody w zmywarce, warto sprawdzić jeszcze kuchenny odpływ kanalizacyjny. Istnieje możliwość, że jest on zatkany przez zanieczyszczenia i osady, szczególnie resztki jedzenia. Aby odetkać odpływ kanalizacyjny od zmywarki, można sięgnąć po specjalną spiralę hydrauliczną lub – jeśli nie ma jej w domowych zasobach – specjalne środki chemiczne do udrażniania rur powszechnie dostępne w sklepach. Jeśli po wykonaniu tych czynności zmywarka nadal jest zatkana, zalecamy zwrócenie się po pomoc do specjalistów.

Zatkana zmywarka — jak zapobiegać? Jak często myć zmywarkę?