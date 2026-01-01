Zapchana zmywarka – co to oznacza?
Po zakończonym myciu naczyń na dnie zmywarki nie powinna zostawać woda. Jeśli zmywarka zakończyła cykl, a na dnie stoi woda to oczywisty znak, że coś z Twoim urządzeniem jest nie tak. Dobra wiadomość jest taka, że nie zawsze oznacza to dużą awarię związaną z kosztowną wizytą specjalisty. W większości przypadków można poradzić sobie samemu.
Jeśli w zmywarce stoi woda, to jest to znak, że urządzenie nie daje sobie rady z jej odprowadzeniem. Może być zatkany filtr, może być zablokowany odpływ. Zmywarka może się zatkać lub zapchać z wielu powodów i wiele może być również miejsc, które sprawiają, że woda zostaje w zmywarce.
Jak odetkać zmywarkę? Poradnik krok po kroku
Co robić, jeśli zmywarka się zatkała? Najpierw opróżnij urządzenie z naczyń i wyciągnij szuflady. Później – to bardzo ważne – dla bezpieczeństwa trzeba odłączyć zmywarkę od zasilania. Dopiero wtedy można zacząć usuwać wodę. Wodę ze zmywarki można usunąć dowolnym chłonnym materiałem – ręcznikiem lub szmatką, choć w wielu sytuacjach najlepiej sprawdza się duża gąbka, którą nasącza się wodą ze zmywarki, a potem wyciska do zlewu czy miski.
Sprawdź filtr zmywarki
Po usunięciu stojącej wody ze zmywarki warto sprawdzić filtry w zmywarce. W naturalny sposób to na filtrach zatrzymują się resztki jedzenia, tłuszcz i inne pozostałości. Jeśli filtry nie są odpowiednio i regularnie czyszczone, mogą się zapchać i w konsekwencji nie przepuszczać wody do odpływu. Czyszczenie filtrów jest stosunkowo łatwe i szybkie – trzeba je najpierw wyjąć, a później przepłukać pod bieżącą wodą. O tym, jak zrobić do dokładnie przeczytasz tutaj. W wielu modelach zmywarek filtry znajdują się w zagłębieniu na dnie – po wyjęciu filtrów warto usunąć wodę również z tego zagłębienia i zerknąć, czy na dnie nie znajdują się jakieś pozostałości, które „przedarły się” przez sitka filtrów i mogą blokować odpływ wody. Może to być jakaś zagubiona pestka, czy kawałek kości kurczaka, który utknął i zatyka wylot.
Sprawdź wąż odpływowy
Jeśli filtry są czyste, a zmywarka nadal nie odprowadza wody i stoi ona na dnie urządzenia po zakończeniu mycia, to możliwe, że powodem zatkanej zmywarki jest wąż odpływowy. To ten element, który łączy zmywarkę z kanalizacją – bardzo często wąż ten prowadzi od zmywarki do tej samej rury, którą spływa woda z kuchennego zlewu. Na początek warto sprawdzić, czy wąż odpływowy nie został – z różnych przyczyn – nienaturalnie zgięty. Takie zgięcie może blokować przepływ wody i powodować jej zatrzymywanie w zmywarce. Jeśli wąż jest zgięty, trzeba go delikatnie rozprostować tak, aby woda mogła nim płynąć swobodnie. Zdarza się, że wąż odpływowy jest niedrożny w środku. Mogą odłożyć się w nim resztki jedzenia, które przeniknęły przez filtry. Aby poradzić sobie z tym problemem, wąż trzeba zdemontować – odczepić zarówno od zmywarki, jak i od rury kanalizacyjnej. Zadanie zwykle jest stosunkowo proste – węże są przyczepiane zazwyczaj za pomocą metalowych opasek zaciskowych. W zależności od rodzaju opaski można je zdjąć w krótką chwilę za pomocą kombinerek lub śrubokręta. Po zdjęciu wąż należy udrożnić – warto przepłukać go pod większym ciśnieniem wody i użyć środków do udrażniania rur. Przy okazji można też sprawdzić stan sitek i uszczelek przy odpływie węża – jeśli są zatkane, należy je również wyczyścić. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wąż nie daje się odetkać lub jest uszkodzony, warto rozważyć jego wymianę. Nowy wąż odpływowy do zmywarek jest stosunkowo tani i szeroko dostępny w sklepach AGD, jego wymiana zaś nie jest skomplikowana.
Sprawdź odpływ kanalizacyjny
Jeśli czysty filtr oraz drożny wąż odpływowy nie rozwiązują problemu stojącej wody w zmywarce, warto sprawdzić jeszcze kuchenny odpływ kanalizacyjny. Istnieje możliwość, że jest on zatkany przez zanieczyszczenia i osady, szczególnie resztki jedzenia. Aby odetkać odpływ kanalizacyjny od zmywarki, można sięgnąć po specjalną spiralę hydrauliczną lub – jeśli nie ma jej w domowych zasobach – specjalne środki chemiczne do udrażniania rur powszechnie dostępne w sklepach. Jeśli po wykonaniu tych czynności zmywarka nadal jest zatkana, zalecamy zwrócenie się po pomoc do specjalistów.
Zatkana zmywarka — jak zapobiegać? Jak często myć zmywarkę?
Aby zapobiegać zatkaniu zmywarki, należy ją regularnie, raz na trzy miesiące czyścić. Aby skutecznie umyć zmywarkę, potrzebny jest dobry środek do czyszczenia zmywarki. Płyn do czyszczenia zmywarki Finish usuwa brud i kamień z nawet najbardziej ukrytych zakamarków każdej zmywarki. Płyn do czyszczenia zmywarki Finish wyczyści również rury, filtr oraz ramiona spryskiwaczy. Umycie zmywarki jest z płynem do czyszczenia zmywarki Finish bardzo proste. Od czystej zmywarki dzieli Cię pięć kroków:
- Opróżnij zmywarkę, aby nic w niej nie pozostało
- Z butelki płynu do czyszczenia zmywarki Finish zdejmij naklejkę na nakrętce tak, aby odsłonić woskową zatyczkę. Uwaga! Nie odkręcaj nakrętki. Temperatura w zmywarce sama rozpuści woskowy korek i w odpowiednim momencie uwolni płyn do czyszczenia zmywarki.
- Umieść butelkę ze środkiem do czyszczenia zmywarki do góry dnem w koszu na sztućce lub w dowolnym miejscu na dnie dolnego kosza na naczynia
- Zamknij drzwi zmywarki i włącz cykl o możliwie najwyższej temperaturze (tj. intensywny, cykl przeznaczony dla garnków i patelni, itp.).
- Po zakończeniu cyklu wyjmij butelkę i wyrzuć do odpadów plastikowych.
Więcej o czyszczeniu zmywarki piszemy tutaj.
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