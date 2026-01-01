Gdzie jest filtr w zmywarce? Jak wyjąć filtr ze zmywarki?

Aby wyczyścić filtr zmywarki, trzeba go najpierw znaleźć. To nie jest zwykle trudne, bo w ogromnej większości przypadków filtr w zmywarce znajduje się na dnie urządzenia. Wystarczy wyjąć dolną szufladę, aby mieć swobodny dostęp do filtra, a w zasadzie do filtrów, bo przeważnie zmywarka posiada ich trzy. Pierwszy, zwany filtrem talerzykowym, ma zwykle postać płaskiej siatki z okrągłymi otworami. Jest widoczny na dnie zmywarki i zazwyczaj daje się bez problemu podnieść. Pod filtrem talerzykowym jest drugi filtr nazywany filtrem zgrubnym – zwykle jest to plastikowa tuba, której zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń, takich jak skórki, pestki, czy większe kawałki jedzenia. Aby wyjąć filtr zgrubny, zazwyczaj trzeba go przekręcić o ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Filtr zgrubny często jest luźno osadzony w filtrze siateczkowym. Łatwo po poznać, bo ma kształt grubszego walca, dookoła którego rozciągnięta jest drobniutka siateczka. Zadaniem filtru siateczkowego jest zatrzymanie tych wszystkich resztek, które przedarły się przez dwa pierwsze filtry.

Jak wyczyścić filtr w zmywarce?

Po wyjęciu filtrów – jeśli są brudne – należy je umyć. To prosta i szybka czynność. Wystarczy ciepła woda i miękka gąbka. Filtry myjemy, przecierając je delikatnie pod bieżącym strumieniem wody. Wszystkie zanieczyszczenia najczęściej dają się szybko i łatwo usunąć. Szczególną ostrożność trzeba zachować przy filtrze siateczkowym – otaczająca go siateczka jest z natury delikatna i stosunkowo łatwo ją rozerwać. Jeśli do mycia używane jest gąbka kuchenna z drapakiem po jednej stronie, to lepiej filtr siateczkowy myć miękką częścią gąbki. Jeśli na filtrach pojawił się kamień, samo mycie nie wystarczy. Konieczne będzie usunięcie osadu. W tym celu dobrze jest wykorzystać płyn do czyszczenia zmywarki Finish. Taka czynność sprawi, że pozbędziemy się osadów i odświeżymy filtry w zmywarce. Po umyciu filtrów nie trzeba ich suszyć – w końcu i tak mają stały kontakt z wodą. Wkładanie filtrów do zmywarki jest tak samo proste jak ich wyjmowanie – wystarczy zachować odwrotną kolejność. Najpierw więc wsadzamy filtr siateczkowy, później filtr zgrubny nie zapominając o dokręceniu go w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Na koniec trzeba umieścić filtr talerzykowy i gotowe.

Czyszczenie filtra w zmywarce — jak często?