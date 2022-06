Jak wyczyścić filtr w zmywarce?

Filtr ręczny kontra filtr samoczyszczący zmywarki

Istnieją dwa rodzaje dostępnych filtrów do zmywarek: samoczyszczące i ręczne. Dowiedz się, który z nich posiadasz, sprawdzając instrukcję obsługi zmywarki.

Filtry samoczyszczące robią to, co napisano na opakowaniu — nie wymagają wiele konserwacji, rzadko gromadzą osady, którymi należy się martwić. Dzieje się tak dlatego, że filtr jest wyposażony w młynek rozdrabniający kawałki żywności, które następnie są spłukiwane wraz z wodą. Minusem jest to, że tego typu filtry są zwykle znacznie głośniejsze niż filtry ręczne ze względu na proces mielenia.

Z drugiej strony, ręczny filtr do zmywarki ma zazwyczaj siatkę wyłapującą resztki jedzenia, które następnie trzeba usunąć samodzielnie. Wymaga to co najmniej comiesięcznego czyszczenia (lub częściej, w zależności od sposobu użytkowania), aby zapobiec gromadzeniu się resztek jedzenia, powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i ograniczeniu przepływu wody. Wszystkie te czynniki oczywiście utrudniają proces mycia w zmywarce, dlatego ważne jest utrzymywanie filtra ręcznego w czystości.

Najlepszy sposób czyszczenia filtra w zmywarce

Regularne czyszczenie filtra w zmywarce ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania urządzenia. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Całkowicie opróżnij zmywarkę i wyjmij dolną półkę z urządzenia Zlokalizuj filtr (powinien wyglądać jak krótka cylindryczna rurka), przekręć, aby go odblokować, a następnie ostrożnie wyjmij z urządzenia. Filtr może składać się z dwóch części: rurki i znajdującego się pod nią płaskiego filtra. Ten element również należy wyjąć. Aby oczyścić filtr, należy opłukać go pod bieżącą wodą, usuwając wszelkie widoczne zanieczyszczenia. Konieczne może być użycie płynu do mycia naczyń i miękkiej gąbki, aby usunąć uporczywy kamień i resztki jedzenia. Rób to jednak delikatnie, aby nie uszkodzić siatki filtra. Włóż filtr z powrotem do urządzenia i zablokuj go na odpowiednim miejscu.

Oznaki wskazujące na konieczność częstszego czyszczenia filtra

Filtry są ukryte pod dolnym koszem zmywarki, dlatego łatwo zapomnieć o ich regularnym czyszczeniu. Jeśli jednak zauważysz jedną z poniższych oznak, potraktuj ją jako sygnał, że nadszedł czas wyczyścić filtr w zmywarce:

Widoczne nagromadzenie jedzenia w filtrze

Woda nie odpływa prawidłowo

nieprzyjemne zapachy

Widoczne plamy lub resztki jedzenia pozostawione na naczyniach, szklankach i sztućcach po zakończeniu cyklu mycia

Resztki jedzenia znajdujące się w ramieniu spryskiwacza

Teraz już wiesz, jak czyścić filtr w zmywarce (i jak zrobić to szybko i łatwo). Spróbuj wyrobić w sobie nawyk czyszczenia filtra co najmniej raz w miesiącu. Na szczęście, jeśli dobrze zeskrobiesz resztki jedzenia z naczyń przed włożeniem ich do zmywarki, być może nie będzie konieczności tak częstego mycia filtra. Bez względu na to, regularne czyszczenie filtra może być również doskonałą okazją do wyczyszczenia zmywarki. W tym celu użyj płynu do czyszczenia zmywarek Finish.