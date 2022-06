Ile energii elektrycznej zużywa zmywarka?

Ważnym pytaniem dotyczącym zmywarek jest: „Czy zmywarki zużywają dużo energii elektrycznej”? Szczerze mówiąc, odpowiedź zależy od wielu rzeczy, takich jak częstotliwość uruchamiania, wybrany cykl, pora dnia, w której korzystamy ze zmywarki, umowy z dostawcą energii oraz marka i model zmywarki.

Ile zatem watów zużywa zmywarka?

Zmywarki mogą zużywać od 1200 do 2400 watów, a przeciętna zmywarka zużywa tylko około 1800 watów na cykl.

Energia elektryczna zużywana przez zmywarkę jest zazwyczaj potrzebna tylko do sterowania elektroniką i pompą (podgrzewanie wody często wynika z podłączenia do linii ciepłej wody, a nie z tego, że zmywarka sama podgrzewa wodę). Aby dowiedzieć się, ile kosztuje eksploatacja zmywarki, należy wiedzieć, ile watów wymaga zmywarka, przez ile godzin jest używana i jaki koszt ponosisz średnio za kilowat na godzinę.

Szukasz sposobów na zmniejszenie rachunków za prąd? Jeśli zainwestujesz w solidną energooszczędną zmywarkę z certyfikatem energooszczędności (co czyni ją również bardzo ekonomiczną!), możesz mieć pewność, że zużywasz możliwie najmniej energii. Zużycie energii przez zmywarkę może się różnić w przypadku starszych modeli, więc sprawdź instrukcję obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Kiedy najlepiej korzystać ze zmywarki?

Czy może być coś lepszego niż urządzenie, które umyje za nas naczynia i zrobi to skuteczniej niż my sami? Zwalniając nas z konieczności własnoręcznego szorowania tłuszczu, zmywarka za naciśnięciem jednego przycisku daje lśniące, czyste sztućce i błyszczące talerze. Ale kiedy jest najlepsza pora, aby ją uruchomić?

Najlepszą porą na włączanie zmywarki jest późna noc. Jest wiele czynników, które na to wpływają, w tym koszty energii, użytkowanie, a nawet hałas. Wiele osób może obawiać się hałasu związanego z pracą zmywarki w nocy. Zazwyczaj jednak w większym stopniu rozprasza to uwagę w ciągu dnia, kiedy coś robisz (i może spowodować, że zmarnujesz więcej energii włączając telewizor!). W nocy, szum zmywarki stanowi tylko niewielkie zakłócenie i od danej osoby zależy czy jest na tyle znaczący, aby sprawiać trudności w zasypianiu.

Czy używanie zmywarki do naczyń jest bardziej energooszczędne?

W odniesieniu do porównania zmywarki i mycia ręcznego przekonanie, że używanie urządzeń elektrycznych może oszczędzać energię jest sprzeczne z intuicją. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę energię potrzebną do podgrzania wody i to, o ile więcej wody zużywamy podczas ręcznego mycia naczyń, ma to sens. Większość zmywarek jest bardziej efektywna pod względem zużycia wody, dlatego prawdopodobnie będą one również bardziej efektywne pod względem zużycia energii.