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Finish Power

Skutecznie eliminują tłuste zabrudzenia oraz usuwają osad z kawy i herbaty

  • Finish Power 65 Fresh

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Finish Power to wielofunkcyjne tabletki do zmywarek. Skutecznie eliminują tłuste zabrudzenia oraz usuwają osad z kawy i herbaty. Dodatkowo zapewniają ochronę filtrów zmywarki oraz szkła i zapobiegają osadzaniu się kamienia. Dzięki mocy Powerball, usuwają także przypalone resztki jedzenia i nadają naczyniom olśniewający blask bez smug.

Zalety produktu

  • Funkcja namaczania

    Funkcja namaczania

  • Olśniewający połysk

    Olśniewający połysk

  • Usuwa przypalone resztki jedzenia

    Usuwa przypalone resztki jedzenia

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
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Sposób użycia

  1. Dotykaj tabletek tylko suchymi dłońmi.
  2. Dla najlepszego efektu umieść jedną tabletkę w suchym dozowniku.
  3. Nie zdejmuj folii z tabletki.
  4. Jeśli tabletka nie mieści się w dozowniku, skontaktuj się z producentem zmywarki lub sprawdź instrukcję obsługi.
  5. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w krótkich cyklach, umieść tabletkę Finish All in 1 na dnie zmywarki obok filtra.
Sposób użycia

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)