Finish Ultimate Plus 83 Lemon

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Kapsułki do zmywarki Finish Ultimate Plus to 5x większa siła czyszczenia* i nasza najlepsza skuteczność w usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Skutecznie myją i eliminują przypalone i zaschnięte** plamy oraz trudny do usunięcia tłuszcz. Kapsułki Finish Ultimate Plus pozostawiają naczynia nieskazitelnie czyste i pełne blasku – nawet w krótkich cyklach**. Biodegradowalna, rozpuszczalna w wodzie folia zapewnia wyjątkowo wygodne użycie kapsułek. Bez rozpakowywania. Skutecznie rozprawia się nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami. Zobacz olśniewający blask już od pierwszego mycia.
* W odniesieniu do zawartości enzymatycznych aktywnych substancji czyszczących vs. Finish Power.
** Przetestowane w zmywarce Bosch 1h 65°C.
Zalety produktu
Technologia CYCLESYNC™
Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia
Zapewnia diamentowy blask
Działa w niskich temperaturach
Chroni naczynia I delikatne srebro
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Sposób użycia
- 1
Zawsze wyjmuj kapsułki z opakowania suchymi dłońmi, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jego wnętrza. W przeciwnym razie może dojść do sklejania się kapsułek.
- 2
Nie rozdzielaj sklejonych kapsułek.
- 3
Kapsułki Ultimate Plus są owinięte biodegradowalną folią w 100% rozpuszczalną w wodzie, której nie trzeba usuwać przed użyciem. Nie zdejmuj folii przed użyciem, ani nie przecinaj, aby uniknąć rozlania środków chemicznych.
- 4
Umieść jedną kapsułkę w suchej komorze na detergent.
- 5
Nie umieszczaj produktu w koszyku na sztućce, aby uniknąć obniżenia skuteczności produktu lub problemów z rozpuszczaniem.
- 6
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów auto lub Eco, który oszczędza energię i wodę. W celu ochrony jakości kapsułek zamykaj opakowanie po użyciu oraz przechowuj je z dala od żródeł ciepła i wilgoci.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)