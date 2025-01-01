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Finish Ultimate Plus

Diamentowy standard czystości.

NASZA NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA FORMUŁA

  • Finish Ultimate Plus 83 Lemon
  • Finish Ultimate Plus 83 Lemon

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Kapsułki do zmywarki Finish Ultimate Plus to 5x większa siła czyszczenia* i nasza najlepsza skuteczność w usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Skutecznie myją i eliminują przypalone i zaschnięte** plamy oraz trudny do usunięcia tłuszcz. Kapsułki Finish Ultimate Plus pozostawiają naczynia nieskazitelnie czyste i pełne blasku – nawet w krótkich cyklach**. Biodegradowalna, rozpuszczalna w wodzie folia zapewnia wyjątkowo wygodne użycie kapsułek. Bez rozpakowywania. Skutecznie rozprawia się nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami. Zobacz olśniewający blask już od pierwszego mycia.

 

* W odniesieniu do zawartości enzymatycznych aktywnych substancji czyszczących vs. Finish Power.

** Przetestowane w zmywarce Bosch 1h 65°C.

Zalety produktu

  • Technologia CYCLESYNC™

    Technologia CYCLESYNC

  • Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia

    Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia

  • Zapewnia diamentowy blask

    Zapewnia diamentowy blask

  • Działa w niskich temperaturach

    Działa w niskich temperaturach

  • Chroni naczynia I delikatne srebro

    Chroni naczynia I delikatne srebro

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

Sposób użycia

  • 1

    Zawsze wyjmuj kapsułki z opakowania suchymi dłońmi, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jego wnętrza. W przeciwnym razie może dojść do sklejania się kapsułek.

    Suche dłonie
  • 2

    Nie rozdzielaj sklejonych kapsułek.

    Nie zdejmuj folii
  • 3

    Kapsułki Ultimate Plus są owinięte biodegradowalną folią w 100% rozpuszczalną w wodzie, której nie trzeba usuwać przed użyciem. Nie zdejmuj folii przed użyciem, ani nie przecinaj, aby uniknąć rozlania środków chemicznych.

    Umieść produkt
  • 4

    Umieść jedną kapsułkę w suchej komorze na detergent.

    Nie umieszczaj
  • 5

    Nie umieszczaj produktu w koszyku na sztućce, aby uniknąć obniżenia skuteczności produktu lub problemów z rozpuszczaniem.

    Nie rozdzielaj kapsułek
  • 6

    W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów auto lub Eco, który oszczędza energię i wodę. W celu ochrony jakości kapsułek zamykaj opakowanie po użyciu oraz przechowuj je z dala od żródeł ciepła i wilgoci.

    przyjazny dla środowiska

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)