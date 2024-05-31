Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Nowy Finish Ultimate Plus to przełomowa innowacja wśród produktów do zmywania w zmywarce, która gwarantuje najlepsze efekty zmywania. To nasza pierwsza 3 komorowa kapsułka z technologią CYCLESYNC™, która pozwala na stopniowe uwalnianie właściwego składnika**, we właściwym czasie w cyklu zmywania. Skutecznie usuwa nawet najcięższe i przypalone zabrudzenia, pozostawiając lśniące i czyste naczynia. Kapsułki chronią i dbają o szkło oraz o sztućce, zachowując ich połysk po każdym myciu. Dodatkowo zapewniają ochronę filtrów zmywarki i zapobiegają osadzaniu się kamienia.
Zalety produktu
Technologia CYCLESYNC™
Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia
Zapewnia diamentowy blask
Działa w niskich temperaturach
Chroni naczynia I delikatne srebro
POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH
Sposób użycia
- 1
Zawsze wyjmuj kapsułki z opakowania suchymi dłońmi, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jego wnętrza. W przeciwnym razie może dojść do sklejania się kapsułek.
- 2
Nie rozdzielaj sklejonych kapsułek.
- 3
Kapsułki Ultimate Plus są owinięte biodegradowalną folią w 100% rozpuszczalną w wodzie, której nie trzeba usuwać przed użyciem. Nie zdejmuj folii przed użyciem, ani nie przecinaj, aby uniknąć rozlania środków chemicznych.
- 4
Umieść jedną kapsułkę w suchej komorze na detergent.
- 5
Nie umieszczaj produktu w koszyku na sztućce, aby uniknąć obniżenia skuteczności produktu lub problemów z rozpuszczaniem.
- 6
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów auto lub Eco, który oszczędza energię i wodę. W celu ochrony jakości kapsułek zamykaj opakowanie po użyciu oraz przechowuj je z dala od żródeł ciepła i wilgoci.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
