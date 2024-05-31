Tabletki do zmywarki zawierają środki powierzchniowo czynne reagujące z płynem, do którego są dodawane, przez co jest on skuteczniejszy w usuwaniu zanieczyszczeń. Zawierają również enzymy (rozkładające skrobię i białko), wypełniacze aktywne (zmiękczające twardą wodę) i bezpieczne środki utleniające.

Po włożeniu tabletki do komory dozownika detergentu w zmywarce jej zawartość zostanie uwolniona przez urządzenie w optymalnym czasie. Tabletka rozpuści się w wodzie, uwalniając wszystkie składniki i czyszcząc naczynia!