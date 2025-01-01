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Finish Ultimate Fresh

3x większa moc czyszczenia*

Na przypalone zabrudzenia

  • Finish Ultimate 73 Fresh
  • Finish Ultimate 73 Fresh

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Finish Ultimate z 3x większą mocą czyszczenia* na przypalone i zaschnięte zabrudzenia** zapewniają nieskazitelną czystość naczyń bez potrzeby wstępnego płukania. Gwarantują skuteczne mycie i olśniewający blask, nawet w krótkich** i eco cyklach. Finish Ultimate skutecznie usuwa uporczywy tłuszcz oraz resztki jedzenia, nawet te zaschnięte przez 48 godzin, bez konieczności wstępnego opłukiwania. Kapsułki w folii, która w 100% rozpuszcza się w wodzie – nie ma potrzeby rozpakowywania.

 

* W odniesieniu do zawartości enzymatycznych aktywnych substancji czyszczących vs. Finish Power.

** Testowane w zmywarce Bosch, cykl 1h 65°C.

Zalety produktu

  • Usuwa trudne oraz zaschnięte zabrudzenia nawet po 24h

    Usuwa trudne oraz zaschnięte zabrudzenia nawet po 24h

  • Chroni naczynia i delikatne srebro

    Chroni naczynia i delikatne srebro

  • Zapewnia diamentowy połysk

    Zapewnia diamentowy połysk

  • Działa w niskich temperaturach

    Działa w niskich temperaturach

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
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Sposób użycia

  • 1

    Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.

    Suche dłonie
  • 2

    Nie rozrywaj kapsułki.

    Nie zdejmuj folii
  • 3

    Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.

    Umieść produkt
  • 4

    Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.

    Nie umieszczaj
  • 5

    Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.

    Nie rozdzielaj kapsułek
  • 6

    W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.

    przyjazny dla środowiska

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)