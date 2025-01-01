Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Finish Ultimate z 3x większą mocą czyszczenia* na przypalone i zaschnięte zabrudzenia** zapewniają nieskazitelną czystość naczyń bez potrzeby wstępnego płukania. Gwarantują skuteczne mycie i olśniewający blask, nawet w krótkich** i eco cyklach. Finish Ultimate skutecznie usuwa uporczywy tłuszcz oraz resztki jedzenia, nawet te zaschnięte przez 48 godzin, bez konieczności wstępnego opłukiwania. Kapsułki w folii, która w 100% rozpuszcza się w wodzie – nie ma potrzeby rozpakowywania.
* W odniesieniu do zawartości enzymatycznych aktywnych substancji czyszczących vs. Finish Power.
** Testowane w zmywarce Bosch, cykl 1h 65oC.
Zalety produktu
Usuwa trudne oraz zaschnięte zabrudzenia nawet po 24h
Chroni naczynia i delikatne srebro
Zapewnia diamentowy połysk
Działa w niskich temperaturach
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Sposób użycia
- 1
Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.
- 2
Nie rozrywaj kapsułki.
- 3
Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.
- 4
Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.
- 5
Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.
- 6
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)