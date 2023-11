Czym są tabletki do zmywarki i jak działają?

Tabletki do zmywarki to detergenty umożliwiające mycie naczyń w zmywarce. Występują w postaci uformowanego prostopadłościanu ( z kulką lub bez ), zawierającego dodatkowo środki wspomagające zmywanie (różnią się one w zależności od wariantu produktu).

Po umieszczeniu tabletki w zmywarce jest ona uwalniana podczas cyklu mycia i rozpuszczana przez wodę.

Umożliwia ona mycie naczyń oraz ma inne dodatkowe funkcje, w zależności od rodzaju tabletki, jaki wybierzemy.

W ofercie tabletek do zmywarki Finish znajdziemy:

Finish Classic – wielofunkcyjne dwuwarstwowe tabletki, które wydajnie i skutecznie czyszczą naczynia w programie eco.

Finish Power Essential – wielofunkcyjne tabletki do zmywarki, których siłę i skuteczność czyszczenia wzmacnia Powerball. Są skuteczne programie eco.

Finish Power All In One - wielofunkcyjne tabletki do zmywarki, które wydajnie i skutecznie czyszczą naczynia, działają bez wstępnego namaczania i są skuteczne w programie eco.

Aby osiągnąć jeszcze bardziej spektakularne rezultaty zmywania zapoznaj się z ofertą Kapsułek do zmywarki Finish.

Jak używać tabletek do zmywarki?

W przypadku Tabletek Finish Power, detergent jest uformowany w prostopadłościan z kulką. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, nie trzeba zdejmować folii przed użyciem.

W przypadku Tabletek Finish Power Essential i Classic, detergent jest uformowany w prostopadłościan ( Finish Classic) lub prostopadłościan z kulką ( Finish Power Essential). Jest on dodatkowo umieszczony w foliowym opakowaniu. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, poprzednio należy wyjąć tabletkę z foliowego opakowania.

Co wybrać? Tabletki czy kapsułki do zmywarki?

Wszystko zależy o tego, jak bardzo spektakularne rezultaty zmywania chcesz osiągnąć. W linii naszych produktów kapsułki posiadają więcej benefitów niż tabletki. Przykładowo nasz nowy innowacyjny produkt Finish Ultimate Plus pozwala, poza doskonałym czyszczeniem naczyń na:

- skuteczne usuwanie zaschniętych i przypalonych zabrudzeń,

- Ochronę srebra i szklanych naczyń,

- Skutecznie działanie w niskich temperaturach i programie eko

I wiele innych.