Tabletki do zmywarki to detergenty umożliwiające mycie naczyń w zmywarce. Występują w postaci uformowanego prostopadłościanu ( z kulką lub bez ), zawierającego dodatkowo środki wspomagające zmywanie (różnią się one w zależności od wariantu produktu).

Po umieszczeniu tabletki w zmywarce jest ona uwalniana podczas cyklu mycia i rozpuszczana przez wodę.

Umożliwia ona mycie naczyń oraz ma inne dodatkowe funkcje, w zależności od rodzaju tabletki, jaki wybierzemy.