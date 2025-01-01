Tabletki do zmywarki
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Tutaj znajdziesz szereg artykułów, które odpowiedzą na wszelkie pytania i przeprowadzą przez problemy, które mogą się pojawić w trakcie zmywania w zmywarce.
Czym są tabletki do zmywarki i jak działają?
Tabletki do zmywarki to detergenty umożliwiające mycie naczyń w zmywarce. Występują w postaci uformowanego prostopadłościanu ( z kulką lub bez ), zawierającego dodatkowo środki wspomagające zmywanie (różnią się one w zależności od wariantu produktu).
Po umieszczeniu tabletki w zmywarce jest ona uwalniana podczas cyklu mycia i rozpuszczana przez wodę.
Umożliwia ona mycie naczyń oraz ma inne dodatkowe funkcje, w zależności od rodzaju tabletki, jaki wybierzemy.
W ofercie tabletek do zmywarki Finish znajdziemy:
Finish Classic – wielofunkcyjne dwuwarstwowe tabletki, które wydajnie i skutecznie czyszczą naczynia w programie eco.
Finish Power Essential – wielofunkcyjne tabletki do zmywarki, których siłę i skuteczność czyszczenia wzmacnia Powerball. Są skuteczne programie eco.
Finish Power All In One - wielofunkcyjne tabletki do zmywarki, które wydajnie i skutecznie czyszczą naczynia, działają bez wstępnego namaczania i są skuteczne w programie eco.
Aby osiągnąć jeszcze bardziej spektakularne rezultaty zmywania zapoznaj się z ofertą Kapsułek do zmywarki Finish.
Jak używać tabletek do zmywarki?
W przypadku Tabletek Finish Power, detergent jest uformowany w prostopadłościan z kulką. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, nie trzeba zdejmować folii przed użyciem.
W przypadku Tabletek Finish Power Essential i Classic, detergent jest uformowany w prostopadłościan ( Finish Classic) lub prostopadłościan z kulką ( Finish Power Essential). Jest on dodatkowo umieszczony w foliowym opakowaniu. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, poprzednio należy wyjąć tabletkę z foliowego opakowania.
Co wybrać? Tabletki czy kapsułki do zmywarki?
Wszystko zależy o tego, jak bardzo spektakularne rezultaty zmywania chcesz osiągnąć. W linii naszych produktów kapsułki posiadają więcej benefitów niż tabletki. Przykładowo nasz nowy innowacyjny produkt Finish Ultimate Plus pozwala, poza doskonałym czyszczeniem naczyń na:
- skuteczne usuwanie zaschniętych i przypalonych zabrudzeń,
- Ochronę srebra i szklanych naczyń,
- Skutecznie działanie w niskich temperaturach i programie eko
I wiele innych.
*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)