Nie ma takiej potrzeby! Wstępne opłukiwanie to przeszłość. Wiele gospodarstw domowych w Polsce tak postępuje, ale jest to czasochłonne i prowadzi do marnowania cennych zasobów. Nowoczesne detergenty, takie jak Finish Quantum Ultimate, eliminują przypalone i zaschnięte zabrudzenia już za pierwszym razem bez konieczności opłukiwania naczyń przed włożeniem do zmywarki. Wystarczy tylko zdrapać większe resztki jedzenia do kosza na śmieci i włożyć naczynia do zmywarki.