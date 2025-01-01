Finish Quantum 60 Lemon

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Kapsułki do zmywarki Finish Quantum rozprawiają się z uporczywymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia idealnie czyste. Mniejsza zawartość składników chemicznych* gwarantuje idealną skuteczność zmywania.
Zapewniają skuteczne i wydajne zmywanie naczyń nawet w krótkich** i eco cyklach.
Szybko rozpuszczająca się formuła aktywuje się natychmiast po kontakcie z wodą. Formuła trzykomorowej kapsułki, gwarantuje idealne efekty i dba o Twoje naczynia. Nie ma potrzeby rozpakowywania.
* W porównaniu do tabletek Finish Power All in One
** Przetestowane w zmywarce Bosch 1h 65°C.
Zalety produktu
Usuwa uporczywe zabrudzenia
Chroni szkło i srebro
Nadaje olśniewający połysk
Działa w niskich temperaturach
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Sposób użycia
- 1
Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.
- 2
Nie rozrywaj kapsułki.
- 3
Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.
- 4
Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.
- 5
Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.
- 6
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)