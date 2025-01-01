Finish Quantum 60 Lemon

Kapsułki do zmywarki Finish Quantum rozprawiają się z uporczywymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia idealnie czyste. Mniejsza zawartość składników chemicznych* gwarantuje idealną skuteczność zmywania.

Zapewniają skuteczne i wydajne zmywanie naczyń nawet w krótkich** i eco cyklach.

Szybko rozpuszczająca się formuła aktywuje się natychmiast po kontakcie z wodą. Formuła trzykomorowej kapsułki, gwarantuje idealne efekty i dba o Twoje naczynia. Nie ma potrzeby rozpakowywania.

* W porównaniu do tabletek Finish Power All in One

** Przetestowane w zmywarce Bosch 1h 65°C.