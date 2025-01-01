Przełączanie nawigacji
Close

Finish Quantum

Skuteczne i wydajne zmywanie naczyń

Bezwzględny dla tłuszczu

  • QUANTUM_LEMON_100_5908252006465_3338013 CLEANPACK PL_low res.png
  • QUANTUM_LEMON_100_5908252006465_3338013_BACK_low res.png

Wybierz zapach:

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Brand Recommended

Opis produktu

Kapsułki do zmywarki Finish Quantum rozprawiają się z uporczywymi zabrudzeniami, pozostawiając naczynia idealnie czyste. Mniejsza zawartość składników chemicznych* gwarantuje idealną skuteczność zmywania.

Zapewniają skuteczne i wydajne zmywanie naczyń nawet w krótkich** i eco cyklach.

Szybko rozpuszczająca się formuła aktywuje się natychmiast po kontakcie z wodą. Formuła trzykomorowej kapsułki, gwarantuje idealne efekty i dba o Twoje naczynia. Nie ma potrzeby rozpakowywania.

 

* W porównaniu do tabletek Finish Power All in One

** Przetestowane w zmywarce Bosch 1h 65°C.

Zalety produktu

  • Usuwa uporczywe zabrudzenia

    Usuwa uporczywe zabrudzenia

  • Chroni szkło i srebro

    Chroni szkło i srebro

  • Nadaje olśniewający połysk

    Nadaje olśniewający połysk

  • Działa w niskich temperaturach

    Działa w niskich temperaturach

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

Sposób użycia

  • 1

    Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.

    Suche dłonie
  • 2

    Nie rozrywaj kapsułki.

    Nie zdejmuj folii
  • 3

    Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.

    Umieść produkt
  • 4

    Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.

    Nie umieszczaj
  • 5

    Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.

    Nie rozdzielaj kapsułek
  • 6

    W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.

    przyjazny dla środowiska

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...
  • Finish Płyn Nabłyszczający
    Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk
    Finish Płyn Nabłyszczający 400 ml Regular
  • Płyn do Czyszczenia Zmywarek
    Usuwa ukryty brud i kamień z wnętrza zmywarki.
    Płyn Do Czyszczenia Zmywarek 250 ml Lemon
  • Sól do Zmywarki
    Zmiękcza wodę i chroni przed osadzaniem się kamienia.
    Sól do Zmywarki 1,5kg Regular
Przeglądaj wszystkie produkty

Powiązane artykuły

  • Jak układać naczynia w zmywarce? Porady I wskazówki

    Załadowanie Zmywarki Załadowanie Zmywarki
    Ładowanie naczyń do zmywarki ikona

  • Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?

    Konserwacja i Pielęgnacja Konserwacja i Pielęgnacja
    Czyszczenie zmywarki do naczyń ikona

  • Mycie ręczne kontra zmywarka

    Zalety Zmywarki Zalety Zmywarki
    Mycie ręczne kontra zmywarka ikona
Show 1 of 3

Zapisz się do newslettera Finish i dowiaduj się jako pierwszy o nowościach i promocjach

*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)