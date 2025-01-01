Finish Płyn Nabłyszczający 800 ml Lemon

Bez względu na rodzaj użytego detergentu Twoja zmywarka może pozostawiać mokre naczynia i zacieki na szkle. Aby naczynia i szkło były suche i błyszczące, często trzeba je wycierać lub ponownie myć. Finish płyn nabłyszczający zapewnia 100% lepsze efekty schnięcia** oraz zapobiega powstawaniu zacieków na Twoich naczyniach i szkle. Jego formuła o wzmocnionych właściwościach ochronnych szkła chroni je przed zamgleniem***, zapewniając długotrwały olśniewający blask.

**2x lepsza skuteczność schnięcia naczyń w porównaniu do użycia samego detergentu Finish.

***Lepsza ochrona przez zamgleniem w porównaniu do użycia samego detergentu Finish Classic.