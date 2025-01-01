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Finish Płyn Nabłyszczający

Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk

  • Finish Płyn Nabłyszczający 400 ml Regular

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Bez względu na rodzaj użytego detergentu Twoja zmywarka może pozostawiać mokre naczynia i zacieki na szkle. Aby naczynia i szkło były suche i błyszczące, często trzeba je wycierać lub ponownie myć. Finish płyn nabłyszczający zapewnia 100% lepsze efekty schnięcia** oraz zapobiega powstawaniu zacieków na Twoich naczyniach i szkle. Jego formuła o wzmocnionych właściwościach ochronnych szkła chroni je przed zamgleniem***, zapewniając długotrwały olśniewający blask.

**2x lepsza skuteczność schnięcia naczyń w porównaniu do użycia samego detergentu Finish.

***Lepsza ochrona przez zamgleniem w porównaniu do użycia samego detergentu Finish Classic.

Zalety produktu

  • OCHRONA PRZED ZAMGLENIEM

    OCHRONA PRZED ZAMGLENIEM

  • Przyspiesza wysychanie naczyń

    Przyspiesza wysychanie naczyń

  • Eliminuje zacieki

    Eliminuje zacieki

  • Nadaje doskonały połysk

    Nadaje doskonały połysk

Sposób użycia

  1. Wlej nabłyszczacz do specjalnego dozownika.
  2. Uzupełniaj dozownik co najmniej 1 raz na miesiąc lub gdy wskaźnik lub lampka kontrolna poinformują o pustym zbiorniku.
  3. Płyn nabłyszczający uwalnia się automatycznie podczas ostatniej fazy płukania.
Sposób użycia

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)