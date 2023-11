Kapsułki do zmywarki Finish

Jak działają kapsułki do zmywarki?

Trzykomorowa kapsułka jest uwalniana podczas cyklu mycia naczyń w zmywarce i pozwala usunąć tłuszcz i pozostałości jedzenia z naczyń- bez wstępnego opłukiwania. Powłoczkę kapsułki stanowi biodegradowalna folia, która w 100% rozpuszcza się w wodzie.

Nasze kapsułki w zależności od wariantów przynoszą wiele dodatkowych korzyści. Przykładowo nowy innowacyjny produkt Finish Ultimate Plus usuwa nawet przypalone zabrudzenia, chroni naczynia i delikatne srebro oraz zapewnia diamentowy blask.

Jakie kapsułki do zmywarki wybrać?

Wybór kapsułki zależy od tego jak bardzo spektakularne rezultaty mycia naczyń chcesz osiągnąć.

Jeżeli dodatkowo chcesz mieć pewność, że najcięższe zabrudzenia zostaną usunięte już przy pierwszym użyciu w niskiej temperaturze i w cyklu eco– wybierz Finish Quantum. Produkt ten ochroni również Twoje szklane naczynia przed matowieniem i zamgleniem.

Jeżeli zależy Ci na najlepszych rezultatach zmywania i nie godzisz się na kompromisy – czyste naczynia czy niska temperatura zmywania to nasz produkt Finish Ultimate Plus j z technologią CYCLESYNC TM jest dla Ciebie! Usunie on nawet przypalone zabrudzenia.

Spośród szerokiej oferty kapsułek do mycia naczyń w zmywarce Finish każdy, nawet najbardziej wymagający posiadacz zmywarki znajdzie coś dla siebie.

Czym kapsułki różnią się od tabletek?

W przypadku produktów Finish, różnią się one wyglądem i sposobem aplikacji.

W przypadku kapsułek Finish, detergent jest zamknięty w biodegradowalnej folii w 100% rozpuszczającej się w wodzie podczas zmywania, uwalniając detergent do wnętrza zmywarki. Przed aplikacją kapsułki do przeznaczonej do tego komory, nie zdejmujemy foliowej otoczki.

W przypadku Tabletek Finish Power, detergent jest uformowany w prostopadłościan z kulką. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, nie trzeba zdejmować folii przed użyciem.

W przypadku Tabletek Finish Power Essential i Classic, detergent jest uformowany w prostopadłościan ( Finish Classic) lub prostopadłościan z kulką ( Finish Power Essential ). Dodatkowo jest on umieszczony w foliowym opakowaniu. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, poprzednio należy wyjąć tabletkę z foliowego opakowania.

Pamiętaj, aby zawsze korzystać z produktów zgodnie ze sposobem użycia na opakowaniu.