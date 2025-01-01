Kapsułki do zmywarki Finish

Nasze kapsułki w zależności od wariantów przynoszą wiele dodatkowych korzyści. Przykładowo nowy innowacyjny produkt Finish Ultimate Plus usuwa nawet przypalone zabrudzenia, chroni naczynia i delikatne srebro oraz zapewnia diamentowy blask.

Trzykomorowa kapsułka jest uwalniana podczas cyklu mycia naczyń w zmywarce i pozwala usunąć tłuszcz i pozostałości jedzenia z naczyń- bez wstępnego opłukiwania. Powłoczkę kapsułki stanowi biodegradowalna folia, która w 100% rozpuszcza się w wodzie.

Spośród szerokiej oferty kapsułek do mycia naczyń w zmywarce Finish każdy, nawet najbardziej wymagający posiadacz zmywarki znajdzie coś dla siebie.

Wybór kapsułki zależy od tego jak bardzo spektakularne rezultaty mycia naczyń chcesz osiągnąć.

W przypadku produktów Finish, różnią się one wyglądem i sposobem aplikacji.

W przypadku kapsułek Finish, detergent jest zamknięty w biodegradowalnej folii w 100% rozpuszczającej się w wodzie podczas zmywania, uwalniając detergent do wnętrza zmywarki. Przed aplikacją kapsułki do przeznaczonej do tego komory, nie zdejmujemy foliowej otoczki.

W przypadku Tabletek Finish Power, detergent jest uformowany w prostopadłościan z kulką. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, nie trzeba zdejmować folii przed użyciem.

W przypadku Tabletek Finish Power Essential i Classic, detergent jest uformowany w prostopadłościan ( Finish Classic) lub prostopadłościan z kulką ( Finish Power Essential ). Dodatkowo jest on umieszczony w foliowym opakowaniu. Aby umieścić tabletkę w komorze zmywarki do tego przeznaczonej, poprzednio należy wyjąć tabletkę z foliowego opakowania.

Pamiętaj, aby zawsze korzystać z produktów zgodnie ze sposobem użycia na opakowaniu.