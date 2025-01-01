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Płyn do Czyszczenia Zmywarek Regular

Usuwa ukryty brud i kamień z wnętrza zmywarki.

  • Płyn Do Czyszczenia Zmywarek 250 ml Regular

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Opis produktu

Finish płyn do czyszczenia zmywarek skutecznie eliminuje osady wapienne oraz nagromadzony tłuszcz. Nowoczesna formuła usuwa złogi i zanieczyszczenia z kanałów odpływowych oraz elementów filtrujących. Specjalistyczny płyn do czyszczenia Finish, dociera do każdych zakamarków zmywarki. Wnika głęboko w rury, filtry oraz układ odprowadzania wody. Dogłębne usuwanie zabrudzeń poprawia skuteczność czyszczenia zmywarki, co przekłada się na czyste naczynia w porównaniu do nieczyszczonej zmywarki.

Zalety produktu

  • IDEALNIE CZYŚCI

    IDEALNIE CZYŚCI

  • USUWA BRUD I KAMIEŃ

    USUWA BRUD I KAMIEŃ

  • ZAPEWNIA HIGIENICZNIE CZYSTĄ ZMYWARKĘ

    ZAPEWNIA HIGIENICZNIE CZYSTĄ ZMYWARKĘ

  • ZACHOWUJE PRZYJEMNY ZAPACH

    ZACHOWUJE PRZYJEMNY ZAPACH

Sposób użycia

Aby użyć płynu do czyszczenia zmywarki Finish, w pierwszej kolejności opróżnij zmywarkę i wyczyść filtr z resztek jedzenia lub zanieczyszczeń.

Usuń naklejkę, pozostawiając korek.
Umieść butelkę do góry dnem w dolnym koszu. Używaj w pustej zmywarce.
Uruchom pustą zmywarkę - włącz cykl o możliwie najwyższej temperaturze (tj. intensywny, cykl przeznaczony dla garnków i patelni, itp.).

Pasuje do wszystkich zmywarek. Nie dodawaj detergentu.

1 BUTELKA = 1 APLIKACJA
Stosuj raz na 3 miesiące.

Sposób użycia

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)