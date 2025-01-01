Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Opis produktu
Finish Power Essential to wielofunkcyjne tabletki do zmywarek, które nie tylko posiadają funkcję wstępnego namaczania i skutecznie czyszczą naczynia, ale dodatkowo usuwają trudne zabrudzenia, takie jak osad z herbaty, czy resztki tłuszczu.
Zalety produktu
Działa w niskiej temperaturze
Ochrona przed osadami z kamienia
Funkcja nabłyszczacza
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Sposób użycia
- Dotykaj tabletek tylko suchymi dłońmi.
- Dla najlepszego efektu umieść jedną tabletkę w suchym dozowniku.
- Nie zdejmuj folii z tabletki.
- Jeśli tabletka nie mieści się w dozowniku, skontaktuj się z producentem zmywarki lub sprawdź instrukcję obsługi.
- W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w krótkich cyklach, umieść tabletkę Finish All in 1 na dnie zmywarki obok filtra.
Często zadawane pytania
Kompleksowe zmywanie naczyń
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)