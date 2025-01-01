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ODKRYJ DIAMENTOWY STANDARD CZYSTOŚCI

jest znakiem towarowym Reckitt.

Odkryj diamentowy standard czystości
Zalety produktu:
  • GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE
    Głębokie czyszczenie
  • USUWA PRZYPALONE ZABRUDZENIA
    Usuwa przypalone zabrudzenia
  • USUWA TŁUSZCZ
    Usuwa tłuszcz
  • 5X MOC CZYSZCZENIA*
    5x moc czyszczenia*

Finish Ultimate Plus

Diamentowy standard czystości.

NASZA NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA FORMUŁA

83 Lemon

Dostępne pod adresem:

Allegro
Rossmann
Mediaexpert
Euro

Idealne czyste naczynia z Bosch i Finish

Idealne czyste naczynia z Bosch i Finish

Odkryj diamentowy standard czystości

Płyn nabłyszczający

Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk

Kup teraz
Płyn nabłyszczający
Płyn do czyszczenia zmywarek

Usuwa ukryty brud i kamień z wnętrza zmywarki.

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Płyn do czyszczenia zmywarek
Ultimate Plus
Kup teraz
Ultimate Plus

Wypróbuj nasze kapsułki

Wypróbuj nasze kapsułki

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Cyclesync™
Cyclesync™
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)