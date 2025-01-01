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Kapsułki, tabletki czy żel?

Wybierz format detergentu do zmywania w zmywarce, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom.
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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Brand Recommended

Detergenty Finish występują nie tylko w formie kapsułek czy tabletek, ale również żelu, który szybko się rozpuszcza, zapewniając doskonałą czystość, nawet w krótkich cyklach oraz proszku, który dzięki funkcji namaczania skutecznie rozmiękcza nawet trudne zabrudzenia i z łatwością je usuwa.

  • All-in-1 Power Gel
    Usuwa ciężkie zabrudzenia i zapobiega korozji szkła.
    Finish All-in-1 Power Gel 900 ml Regular

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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)