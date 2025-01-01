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All-in-1 Power Gel

Usuwa ciężkie zabrudzenia

  • Finish All-in-1 Power Gel 900 ml Regular

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Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

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Przegląd produktów

Szybko rozpuszczająca się formuła All-in-1 Power Gel zapewnia doskonałą czystość, jakiej oczekujesz, nawet w krótkich cyklach oraz olśniewający blask. Dzięki dodatkowej ochronie przed korozją szkła Twoje naczynia zachowają swój lśniący połysk na dłużej i będą chronione podczas każdego zmywania.

Zalety produktu

  • SILNIE CZYŚCI

    SILNIE CZYŚCI

  • CHRONI SZKŁO

    CHRONI SZKŁO

  • Nie pozostawia nalotów

    Nie pozostawia nalotów

  • Elastyczność dozowania

    Elastyczność dozowania

Sposób użycia

  1. Otwórz butelkę i wlej żel do dozownika na detergent w zmywarce.
  2. Zamknij dozownik i wybierz program zmywania.
  3. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.
  4. REKOMENDOWANE DOZOWANIE DLA KAŻDEGO STOPNIA TWARDOŚCI WODY:
    Do lekko zabrudzonych naczyń: 20 ml
    Do średnio zabrudzonych naczyń: 25 ml
    Do bardzo zabrudzonych naczyń: 30 ml
Sposób użycia

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera Subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...
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*Na podstawie danych NielsenIQ RMS dotyczących niestandardowej agregacji kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń, płynów nabłyszczających i soli do zmywarek (zdefiniowanych w globalnej cotygodniowej bazie danych Reckitt Strategic planner) za okres 12 miesięcy kończący się 28 grudnia 2025 r. dla całego rynku detalicznego, na podstawie niestandardowej agregacji Reckitt Benckiser dla następujących 25 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Meksyk, Holandia, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (Copyright © 2025, NielsenIQ)