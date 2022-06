Tabletki Do Czyszczenia Zmywarki

W czasie, gdy zmywarka walczy z brudnymi naczyniami, resztki tłuszczu i brudu mogą gromadzić się w jej wnętrzu. Może to mieć wpływ na wydajność zmywarki, a nawet powodować powstawanie niehigienicznego środowiska. By zadbać o higieniczną czystość zmywarki, użyj Tabletek do czyszczenia zmywarki Finish Hygienic Clean, które dzięki swojej silnej mocy odtłuszczania usuwają tłuszcz i brud ze zmywarki.*

* 2 razy silniejsza moc odtłuszczania w porównaniu do użycia samych tabletek Finish Powerball All in 1 Max. Tabletki do mycia naczyń w zmywarce.