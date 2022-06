Nie ma takiej potrzeby! Wstępne płukanie należy już do przeszłości. I chociaż wiele osób nadal to robi, jest to czynność zajmująca dużo czasu i prowadząca do marnotrawienia cennych zasobów.

Nowoczesne detergenty, takie jak Finish Quantum Ultimate, zawierają zarówno środki utleniające, jak i enzymy. Są zalecane przez producentów zmywarek i można ich używać bez wykonywania płukania wstępnego.Środki utleniające usuwają uporczywe zabrudzenia, takie jak nalot z herbaty i kawy, a enzymy rozkładają białka i skrobię. Wystarczy zgarnąć większe resztki po posiłku do kosza na śmieci i włożyć naczynia do zmywarki.