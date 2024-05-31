Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*
Finish Quantum to wysokiej jakości kapsułki do zmywarki, które zapewnią doskonałą czystość i olśniewający połysk. Trzykomorowe kapsułki skutecznie usuwają wszystkie rodzaje pozostałości jedzenia - bez wstępnego opłukiwania. Poradzą sobie z każdym wyzwaniem w kuchni! Chronią przed korozją szkła, jednocześnie zapobiegając osadzaniu się kamienia w zmywarce.
Usuwa uporczywe zabrudzenia
Chroni szkło i srebro
Nadaje olśniewający połysk
Działa w niskich temperaturach
Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.
Nie rozrywaj kapsułki.
Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.
Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.
Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.
*NielsenIQ RMS dla kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń (zdefiniowanych przez Reckitt Benckiser) za okres 12 miesięcy do 31.05.2024 dla całego rynku detalicznego, sprzedaż wartościowa, w oparciu o dane zdefiniowane przez Reckitt Benckiser i zagregowane dla 28 krajów europejskich: (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja) (Copyright© 2024, NielsenIQ)