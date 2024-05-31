Przełączanie nawigacji
Close

Finish Quantum
130 szt. Lemon

Usuwa cięzkie zabrudzenia już za pierwszym razem


12x Power Actions

  • q-l-130.png

Wybierz rozmiar opakowania:

Dostępne pod adresem:

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Brand Recommended

Opis produktu

Finish Quantum to wysokiej jakości kapsułki do zmywarki, które zapewnią doskonałą czystość i olśniewający połysk. Trzykomorowe kapsułki skutecznie usuwają wszystkie rodzaje pozostałości jedzenia - bez wstępnego opłukiwania. Poradzą sobie z każdym wyzwaniem w kuchni! Chronią przed korozją szkła, jednocześnie zapobiegając osadzaniu się kamienia w zmywarce.

Zalety produktu

  • Usuwa uporczywe zabrudzenia

    Usuwa uporczywe zabrudzenia

  • Chroni szkło i srebro

    Chroni szkło i srebro

  • Nadaje olśniewający połysk

    Nadaje olśniewający połysk

  • Działa w niskich temperaturach

    Działa w niskich temperaturach

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
CyclesyncTM
CyclesyncTM
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

Sposób użycia

  • 1

    Trzymaj kapsułkę tylko suchymi dłońmi.

    Suche dłonie
  • 2

    Nie rozrywaj kapsułki.

    Nie zdejmuj folii
  • 3

    Nie zdejmuj folii z kapsułki, ani nie przecinaj. Kapsułka rozpuszcza się całkowicie podczas mycia.

    Umieść produkt
  • 4

    Do każdego zmywania umieść jedną kapsułkę w SUCHYM dozowniku.

    Nie umieszczaj
  • 5

    Nie umieszczaj w koszyku na sztućce.

    Nie rozdzielaj kapsułek
  • 6

    W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów eco lub auto.

    przyjazny dla środowiska

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

Kompleksowe zmywanie naczyń

Aby uzyskać niezrównaną czystość naczyń, wypróbuj następujące produkty...
  • Finish płyn nabłyszczający
    400 ml Regular
    Zapobiega powstawaniu zacieków i nadaje doskonały połysk
    p-f-400.png
  • Płyn do czyszczenia zmywarek
    Usuwa ukryty brud i kamień z wnętrza zmywarki.
    pl-PL-finish_dwc_250ml_lemon_3059946156330_front_hi_res.png
  • Sól do zmywarki
    Zmiękcza wodę i chroni przed osadzaniem się kamienia.
    pl-PL-8594002682736_t1.png
Przeglądaj wszystkie produkty

Powiązane artykuły

  • Jak układać naczynia w zmywarce? Porady I wskazówki

    Załadowanie Zmywarki Załadowanie Zmywarki
    Ładowanie naczyń do zmywarki ikona

  • Czyszczenie zmywarki — jak wyczyścić zmywarkę?

    Konserwacja i Pielęgnacja Konserwacja i Pielęgnacja
    Czyszczenie zmywarki do naczyń ikona

  • Mycie ręczne kontra zmywarka

    Zalety Zmywarki Zalety Zmywarki
    Mycie ręczne kontra zmywarka ikona
Show 1 of 3

Zapisz się do newslettera Finish i dowiaduj się jako pierwszy o nowościach i promocjach

*NielsenIQ RMS dla kategorii produktów do automatycznego zmywania naczyń (zdefiniowanych przez Reckitt Benckiser) za okres 12 miesięcy do 31.05.2024 dla całego rynku detalicznego, sprzedaż wartościowa, w oparciu o dane zdefiniowane przez Reckitt Benckiser i zagregowane dla 28 krajów europejskich: (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja) (Copyright© 2024, NielsenIQ)