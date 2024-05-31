Przełączanie nawigacji
Finish Ultimate Plus
72 szt. Lemon

Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń

16x Power Actions

  up-l-72.png

Wybierz rozmiar opakowania:

Dostępne pod adresem:

Marka Finish jest rekomendowana przez producentów zmywarek oraz jest marką #1 w Polsce*

Brand Recommended

Opis produktu

Nowy Finish Ultimate Plus to przełomowa innowacja wśród produktów do zmywania w zmywarce, która gwarantuje najlepsze efekty zmywania. To nasza pierwsza 3 komorowa kapsułka z technologią CYCLESYNC™, która pozwala na stopniowe uwalnianie właściwego składnika**, we właściwym czasie w cyklu zmywania. Skutecznie usuwa nawet najcięższe i przypalone zabrudzenia, pozostawiając lśniące i czyste naczynia. Kapsułki chronią i dbają o szkło oraz o sztućce, zachowując ich połysk po każdym myciu. Dodatkowo zapewniają ochronę filtrów zmywarki i zapobiegają osadzaniu się kamienia.

Zalety produktu

  Technologia CYCLESYNC™

    Technologia CYCLESYNC

  Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia

    Skutecznie usuwa przypalone zabrudzenia

  Zapewnia diamentowy blask

    Zapewnia diamentowy blask

  Działa w niskich temperaturach

    Działa w niskich temperaturach

  Chroni naczynia I delikatne srebro

    Chroni naczynia I delikatne srebro

POZNAJ RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTAMI FINISH

Skuteczne i wydajne czyszczenie
Skuteczne i wydajne czyszczenie
Nabłyszczenie naczyń
Nabłyszczenie naczyń
Oszczędzanie wody
Oszczędzanie wody
Wstępne namaczanie
Wstępne namaczanie
Skuteczne w programie eco
Skuteczne w programie eco
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Ochrona przed osadzaniem kamienia
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Usuwanie najcięższych zabrudzeń już przy 1. użyciu
Ochrona szklanych naczyń
Ochrona szklanych naczyń
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne działanie w niskich temperaturach
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń
Ochrona srebra
Ochrona srebra
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
Skuteczne usuwanie przypalonych zabrudzeń
CyclesyncTM
CyclesyncTM
ULTIMATE PLUSULTIMATE PLUSULTIMATE PLUS
ULTIMATEULTIMATEULTIMATE
QUANTUMQUANTUMQUANTUM
POWERPOWERPOWER

Sposób użycia

  • 1

    Zawsze wyjmuj kapsułki z opakowania suchymi dłońmi, aby nie dopuścić do przedostania się wilgoci do jego wnętrza. W przeciwnym razie może dojść do sklejania się kapsułek.

    Suche dłonie
  • 2

    Nie rozdzielaj sklejonych kapsułek.

    Nie zdejmuj folii
  • 3

    Kapsułki Ultimate Plus są owinięte biodegradowalną folią w 100% rozpuszczalną w wodzie, której nie trzeba usuwać przed użyciem. Nie zdejmuj folii przed użyciem, ani nie przecinaj, aby uniknąć rozlania środków chemicznych.

    Umieść produkt
  • 4

    Umieść jedną kapsułkę w suchej komorze na detergent.

    Nie umieszczaj
  • 5

    Nie umieszczaj produktu w koszyku na sztućce, aby uniknąć obniżenia skuteczności produktu lub problemów z rozpuszczaniem.

    Nie rozdzielaj kapsułek
  • 6

    W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów korzystaj z programów auto lub Eco, który oszczędza energię i wodę. W celu ochrony jakości kapsułek zamykaj opakowanie po użyciu oraz przechowuj je z dala od żródeł ciepła i wilgoci.

    przyjazny dla środowiska

Często zadawane pytania

Dodatkowa pomoc

